Giardini Margherita, chiosco e movida

Ha inaugurato la stagione estiva 2025 l’apertura del chiosco dei Giardini Margherita di Fabriano, lo Chalet, attesissimo dai fabrianesi. Tanta gente ieri pomeriggio ha preso parte all’inaugurazione ufficiale sia del chiosco che della rassegna musicale "Fabriano Summer Festival". Musica di Federico Lenci Sax & Israel Freire e poi il taglio del nastro e i saluti del sindaco e del nuovo gestore del chiosco Matteo Montesi (dello chalet lo sBARello di Jesi e del Kiosco Europa di Staffolo), assieme ai suoi collaboratori Michele Campana, LenaAndFly, Samuele Gara, Lena Katter co-creatrice del neonato personaggio pubblico "LenaAndFly" e tutto il suo staff.

"Sono orgoglioso di far ritornare a vivere lo chalet dei giardini pubblici di Fabriano – ha detto Montesi - perché sono consapevole dell’importanza di luoghi come questi: sono punti di riferimento per l’aggregazione, per la socialità e il benessere di ogni fascia d’età. Con l’apertura in concomitanza con il Palio ho iniziato a conoscere i fabrianesi: bambini, famiglie, giovani, nonni. In programma per tutta l’estate ci sono eventi, iniziative e concerti. È l’entusiasmo a guidare me i miei collaboratori. Conosco e amo Fabriano da tanti anni e garantisco tutto il mio impegno nella gestione dello Chalet".

Ad avere l’onore di inaugurare la stagione sono Federico Lenci, sassofonista di fama internazionale e Israel Freire, l’anima della percussione afro-brasiliana. Il loro progetto unico mescola house, afro Brazil e contaminazioni globali. A non mancare anche l’offerta enogastronomica, con drink e food.

"Si è trattato di un percorso non facile, ma la proposta pervenutaci dall’impresa commerciale Gimo ci ha convinto ad affidarle la concessione del luogo estivo più caro ai fabrianesi – ha detto il sindaco -. Con l’apertura dello Chalet i nostri ragazzi torneranno ad avere un importante luogo di aggregazione e la città un punto di riferimento per lo svago estivo. L’esperienza imprenditoriale del concessionario garantirà anche l’attrattività del locale rispetto alle aree interne: questo rappresenta un ulteriore tassello per il rilancio della città".