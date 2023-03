"Giardini Regina Margherita: servono interventi ai bagni pubblici"

Ancora nel mirino i giardini Regina Margherita: stavolta, dopo il degrado della fontana laghetto, per lo stato dei bagni pubblici. "Sono anni che sostengo la necessità di curare il decoro degli spazi pubblici per rendere la città sempre più accogliente, sia per i turisti che per tutti i cittadini fabrianesi" rimarca il consigliere comunale Pino Pariano che aggiunge: "Ho spesso ribadito che una città bella e prestigiosa come quella di Fabriano non può presentarsi in modo dignitoso ai visitatori se non è in grado di fornire i servizi essenziali, e che la cura, il decoro e la pulizia sono il biglietto da visita di una città e trasmettono il suo livello di civiltà, a partire dai bagni pubblici che sono un elementare requisito di base per qualunque città che voglia definirsi "a vocazione turistica". Al posto dei soliti proclami e delle annunciazioni enfatiche sul volto nuovo della città futura e sugli sviluppi del turismo fabrianese, per questa giunta sarebbe stato più opportuno mostrare maggiore concretezza e maggiore attenzione alla priorità degli interventi: ci sono opere e servizi essenziali, come il decoro del centro e i servizi pubblici, che non possono essere più rinviate, semplici interventi di cui potrebbero immediatamente beneficiare tutti, cittadini e turisti. Auspico – conclude Pariano – che la giunta Ghergo sia finalmente in grado di cogliere la necessità di passare dalle parole ai fatti, in fretta e senza perdere altro tempo, raccogliendo le tante sollecitazioni dei fabrianesi e dei visitatori della nostra città per rendere Fabriano al passo con le altre città turistiche del nostro Paese".