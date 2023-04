Giardino dei Giusti dedicato a Urbani "Provate a realizzare i vostri sogni"

Inaugurato alla scuola Leopardi di il Giardino dei Giusti il cui primo albero è stato dedicato al medico eroe Carlo Urbani di cui è appena stato celebrato il ventennale dalla scomparsa. "Bellissima – commentano dall’Aicu - la cerimonia organizzata da docenti e allievi che hanno rivisitato la figura di Carlo con un percorso trasversale, dalla musica alla progettazione del Giardino, alla grafica dei loghi, all‘approfondimento scientifico e alla narrazione della figura di Urbani. Pensavamo di raccontare qualcosa di meno conosciuto ma siamo noi che abbiamo imparato dai ragazzi. Li aspettiamo al nuovo museo dedicato al medico che ha scoperto la Sars, appena inaugurato a Castelplanio". Presente anche Giuliana Chiorrini, moglie di Urbani: "Sono stata in diverse città per le celebrazioni della Giornata dei giusti ma mai ho respirato partecipazione emotiva e attenzione come queste. Mi auguro che crescendo possiate realizzare i vostri sogni. Carlo da piccolo giocava al dottore con un bambolotto, tra tanti sacrifici è riuscito a realizzare quel sogno. Spero che anche voi possiate sognare qualcosa di bello e realizzarlo".