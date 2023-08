Giardino pensile "secco" sulle pensiline dei bus

Dovrebbero essere piante ornamentali, a bassa manutenzione ma benché bassa qualcuno la dovrebbe fare perché i cespugli d’arredo si stanno seccando. Siamo in via XXIX Settembre, zona di polemiche per i lavori fatti al boulevard fronte mare dove il restyling della balconata perde già i pezzi. La zona relax con le panchine, vicino alla Banca di Italia, che gode di una copertura di legno, giace dimenticata. Non tanto per le sedute ma per il giardino pensile. Un giardino d’arredo, previsto nel progetto originale che ha dato nuovo lustro alla lunga camminata, con cespugli di rosmarino ornamentale e altre piante sempre verdi che sono diventate ormai coloro paglia. Il decadimento è visibile passando lungo il boulevard dove spuntano pezzi di arbusti secchi. Tra i vari ciuffi ingialliti resistono alcune specie forse più robuste delle altre. Ma chi dovrebbe occuparsene? Andrebbero annaffiate? Concimate? Potate? Pare proprio di sì ma forse dal giorno della loro piantumazione sono state dimenticate. Non c’è pace per il lungo porto di via XXIX Settembre. A febbraio scorso, con i lavori del primo tratto terminati da poco, la balaustra bianca, quella che è stata realizzata per impreziosire e far rinascere la passeggiata che va dalla Banca di Italia e arriva a Porta Pia, fino all’ingresso del quartiere degli Archi, erano emersi i primi problemi. Molti blocchi, di bianco candido, presentavano uno stato di deterioramento. Il cemento si spellava, soprattutto nella parte in basso, quella più a contatto con il pavimento. In alcuni punti, più verso la Banca di Italia e l’area panchine, mancavano già pezzi di intonaco, caduti a terra, sbriciolati, come a formare una sorta di polvere bianca. Il Comune aveva poi preteso dalla ditta che ha eseguito i lavori di aggiustare il tiro e l’impresa ci aveva rimesso le mani. Il progetto prevede anche una nuova illuminazione del waterfront già a buon punto, con un impianto ad alta efficienza energetica. I lavori per valorizzare la passeggiata sono costati un milione di euro e sono iniziati a dicembre di due anni fa. Fanno parte del bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, insieme al restyling degli Archi e di piazza del Crocifisso.

ma. ver.