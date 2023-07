Gibo Sporting Club, un locale immerso nel verde del Conero

Andando a Portonovo, lungo la strada del Conero, prima del bivio per Varano, sulla sinistra spicca da qualche tempo un cartello, con una scritta bianca su fondo nero: "Gibo Sporting Club". I termini Bike e Volley del cartello facevano pensare a un luogo per appassionati, per cui molti saranno passati oltre, senza farci caso, ma la parola Bar, tra le altre, non poteva alla lunga non incuriosire, spingendo, infine, anche i più scettici, a svoltare e inerpicarsi su, verso l’ingresso, in salita. Parcheggiata l’auto, se si trova posto, visto che la voce deve essersi sparsa e i posteggi sono quasi tutti occupati, si sale una scalinata naturale, poi, lo stupore: il Conero appare in fondo a un grande prato, costellato di teli e cuscini – chi l’avrebbe mai detto? Gibo è uno spettacolare locale, che non ti aspetti, immerso nel verde. Ora il Conero potrà essere ammirato anche da qui, seduti sui cuscini e i puf, in mezzo al prato, oppure, tra gli ulivi, attorno a grandi tavoli, illuminati, dopo il tramonto, da collane di luci colorate, sospese in aria, mangiando, sorseggiando e ascoltando musica. Con il Porto antico blindato e il Parco del Cardeto abbandonato, ormai ci si stava rassegnando alla solita estate, facendo spola tra Mole Vanvitelliana e Parco Belvedere a Posatora: invece, oltre alla nuova Terrazza Raval al Passetto, si avrà a disposizione un altro spazio dove allietarsi e godersi la vita. A gestire la struttura sono Davide e Valentina Carloni, nipoti di quel Gibo a cui hanno dedicato lo spazio. Nel suo terreno, infatti, Gibo, imparentato ai gestori del ristorante Sardella, aveva costruito un campo da calcio, che dava in affitto. I suoi eredi, per immortalarne il nome, non solo hanno mantenuto la destinazione pubblica di questo angolo di eden ma l’hanno modernizzata e sviluppata. Per informazioni: www.gibo-sportingclub.metro.bar

Valerio Cuccaroni