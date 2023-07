Gigante, Darderi e Cobolli Le semifinali parlano italiano

Tre italiani qualificati per le semifinali dell’Aspria Tennis Cup che si gioca all’Harbour Club di Milano (73 mila euro di montepremi, terra battuta). Nella parte alta del tabellone il romano Matteo Gigante ha messo a segno la sorpresa dei quarti sconfiggendo in rimonta il pesarese Luca Nardi per 46, 76(7), 64, dopo avere salvato un match point nel corso del secondo set. Oggi è chiamato alla cosiddetta prova del nove contro Facundo Diaz Costa, numero 1 del tabellone e favorito per il titolo. L’argentino ha tenuto a bada le ambizioni del pericoloso ventiduenne belga Gauthier Onclin per 64, 63, dimostrando di trovarsi a suo agio sul rosso dell’Harbour Club. Nella parte bassa c’è invece sin d’ora la certezza di avere un italiano in finale: Luciano Darderi ha confermato i segnali di ripresa già intravisti nel corso della settimana assicurandosi due partite senza concedere un set. La sua striscia è proseguita anche nei quarti, dove ha dominato l’altro argentino Lautaro Midol in appena un’ora di gioco per 62, 60, e va a caccia della prima finale stagionale contro il romano Flavio Cobolli, a sua volta vincitore dell’ennesimo gaucho Thiago Tirante per 64, 36, 63 nonostante un lieve calo nel corso del secondo set, prontamente superato con il beeak decisivo nel quarto gioco del terzo set. S.D.S.