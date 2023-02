Gigi Riva e Fabrizio De Andrè Buffa racconta gli Amici Fragili

Un cantautore, un calciatore, due leggende. Gigi Riva e Fabrizio De Andrè sono gli ‘Amici Fragili’ che Federico Buffa, giornalista sportivo, narratore di storie e di uomini racconterà domani sera alle 21 sul palco del teatro ‘La Fenice’. Uno spettacolo scritto dallo stesso Buffa insieme a Marco Caronna, che firma la regia ed è in scena alle voci, chitarre e percussioni insieme al pianista Alessandro Nidi: "Eravamo in tour e quando ho parlato a Marco di quell’incontro mi ha detto – ‘so io quale sarà il tuo prossimo spettacolo’" ha spiegato il giornalista. Un cantastorie moderno, da molti considerato il miglior narratore di tutti i tempi, Federico Buffa porta sul palco uno dei suoi miti, un monumento assoluto del calcio: Gigi Riva. "Sono cresciuto in Sardegna, in un paese a poca distanza dal suo e in estate andavo con la mia biciclettina, mi fermavo di fronte a casa sua per vederlo…". Nel 2019 ha ideato e prodotto il documentario per Sky Sport dal titolo Federico Buffa racconta Gigi Riva, l’uomo che nacque due volte: "È stata l’occasione per vedere da dentro, quello che per anni avevo osservato da fuori". Lo spettacolo come una partita, 90 minuti da vivere intensamente nel racconto di una notte fatta di sigari, whisky e sguardi che valsero più di mille parole: "’Preghiera in gennaio’ è la canzone di De Andrè preferita da Riva, un vero inno all’amicizia – prosegue – due figuri enormi, ma nessuno aveva mai parlato di quell’incontro, fatto soprattutto di silenzi, ma che andrà avanti fino all’alba, momento in cui si lasciarono con uno scambio medaglia – maglia e poi non si rivedranno mai più". Una storia bella, profonda anche dal punto di vista teatrale: "A teatro è tutto molto più bello rispetto alla televisione: non esistono tempi da rispettare, c’è più margine su tutto – afferma - la narrazione è scorrevole, a differenza di quella televisiva che spesso è lenta e contratta".

Sospiri ed emozioni che dalla voce di Buffa arrivano al cuore dello spettatore, mentre nei suoi occhi scorrono le immagini che passano lente, alle spalle dell’autore: "Lo spettacolo è allestito in undici parti, con la partecipazione di Marco Caronna (voci, chitarre, percussioni e regia) e Alessandro Nidi (pianoforte, tastiere) e spazia sulla vita di entrambi, sulle cose che avevano in comune, sull’importanza delle rispettive terre d’origine, o d’adozione".

Forte anche la componente scenografica dove vengono creati disegni a seconda del tema affrontato nel monologo. "Tutto si costruisce in maniera grafica ed elegante – spiega – dove io faccio quello che posso in uno spettacolo impegnativo dal punto di vista teatrale".

Per Buffa quella di domani sarà la prima volta sul palco del teatro La Fenice, mentre da Senigallia è già passato più volte: "Credo sia la città al mondo con più stelle Michelin concentrate in pochissimi chilometri – conclude – ogni volta che sento parlare di Senigallia mi viene in mente Uliassi, ma anche la città che io trovo sempre bellissima".

