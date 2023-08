Gimbo, il derby con Civitanova "Omaggio per legarlo alla storia dorica"

di Giacomo Giampieri

Dal titolo olimpico a quello mondiale. Da Tokyo a Budapest. Dal primo agosto 2021 al 22 agosto 2023. Nel mezzo due anni in cui l’amministrazione di Civitanova Marche ha meditato di conferire a Gianmarco Tamberi la cittadinanza onoraria per i suoi indubbi, ed enormi, meriti sportivi. E adesso ci siamo: "Sarà motivo di grande orgoglio" ha dichiarato il sindaco Fabrizio Ciarapica due giorni fa al Carlino, senza però sciogliere i nodi sul dove e quando, piuttosto limitandosi a cercare il momento più adatto secondo la disponibilità dell’altista. Che a Civitanova c’è nato, prima di trasferirsi all’ombra del Guasco, là dov’è cresciuto e dove vive. E allora Ancona, alla luce della "fuga in avanti" dei cugini civitanovesi, che farà? In primis è bene ricordare che a Gimbo, l’allora Giunta Mancinelli, aveva già assegnato il Ciriachino d’Oro nel settembre 2021. E ora anche la nuova governance Silvetti sta pensando a qualcosa di importante per tributare la leggenda Tamberi. Lo assicura il primo cittadino, Daniele Silvetti, ma prima premette: "Beh, la cittadinanza onoraria può attribuirla ogni Comune, specie se parliamo di un atleta di rilevanza internazionale, che in Nazionale e quindi anche ai Mondiali rappresenta tutta l’Italia. Ma è altrettanto chiaro che siamo ben lieti che lo faccia Civitanova – osserva con toni distesi – Sicuramente stiamo pensando a qualcosa di significativo, qualcosa che possa legare ancora di più Gianmarco alla storia della città – entra nel dettaglio – Perché quanto sta facendo dà lustro ad Ancona e ci sta rendendo davvero orgogliosi". Qualche giorno fa, il sindaco Daniele Silvetti non aveva escluso, intanto, una premiazione per Gimbo alla Festa del Mare. Ma c’è da capire anche la disponibilità di Tamberi stesso, ovviamente, atteso da un nuovo meeting di atletica. Per certo "l’amministrazione ha tutta l’intenzione di omaggiare a dovere un concittadino eccellente che sta facendo grande Ancona attraverso lo sport", garantisce.

E a Palazzo del Popolo lo sport è tenuto in grande considerazione. Sport ed eventi. A proposito, quella che arriva è una settimana ricca di appuntamenti. Per dirne uno: mercoledì, alle 21, sarà l’ora della presentazione dell’Ancona Calcio. La squadra di serie C sarà abbracciata anche dall’amministrazione e, soprattutto, riceverà il bagno della folla biancorossa al Passetto. Quello stesso Passetto che, sabato, sarà invece cornice della Festa del Mare. "Insomma sindaco, giorni di lavoro intenso ma molto soddisfacenti...", chiediamo noi. "È l’inizio di un nuovo corso per la città e, non a caso, l’abbiamo voluta chiamare la nuova Festa del Mare. Non solo per averla organizzata su due giorni ma soprattutto per aver dato spazio ai contenuti, attraverso la collaborazione con le categorie e il mondo della pesca, e alle diversità di questa celebrazione. È essenziale la presenza di chi vive nel e per il mare. L’intrattenimento invece sarà importante per allietare anconetani e turisti. Vogliamo rievocare i valori della nostra tradizione". Sabato si parte con talk e cooking show e il concerto serale dei Tiromancino, in formazione completa, ha annunciato il frontman Federico Zampaglione. Domenica, al molo Rizzo, lo spettacolo pirotecnico. Gli ultimi dettagli saranno svelati martedì in conferenza stampa. E chissà che, tra questi, non possa esserci anche... Tamberi?