Gimbo, il suo modello: "Ha creduto in me. Esempio per milioni"

Gimbo e Armani. Il campione olimpico di salto in alto ieri ha postato un pensiero rivolto allo stilista Giorgio Armani, sulle proprie pagine social, ringraziandolo "per aver insegnato a milioni di persone il valore del lavoro". Gianmarco Tamberi è stato scelto da Armani come testimonial per la campagna pubblicitaria della collezione primavera-estate 2024 e anche come volto delle campagne social per il profumo Acqua di Giò. Diverse le foto in cui indossa gli abiti dello stilista e apparse nelle riviste per unire lo stile dell’alta moda all’atletica leggera, il giusto equilibrio tra forza ed eleganza.

"Ricordo come fosse ieri quella telefonata – ha scritto Tamberi – non entrerò nei dettagli, non è questo il momento, ma sento il bisogno di ringraziarla ancora una volta. Per tutto. Per aver creduto in me. Per aver insegnato a milioni di persone il valore del lavoro, l’importanza della cura nei dettagli, la voglia di migliorare sempre e di non accontentarsi mai". Gimbo lo ha chiamato "Signor Armani", con la S grande. "Grazie per essere stato un esempio. Per aver portato il nome dell’Italia nel mondo per decenni, incarnando come nessun altro l’eleganza e lo stile. Spero di essere stato all’altezza del ruolo che mi ha affidato. Per me è stato senza ombra di dubbio uno degli onori più grandi della mia vita. Ancora una volta grazie. Un forte abbraccio a tutta la famiglia Armani. Riposi in pace".

Il post ha avuto numerosi like e diverse condivisioni con i fan di Gimbo che hanno commentato con parole di vicinanza come "grande re Giorgio", "stiloso, riconosceva la classe dei suoi modelli", "uomo elegante", "ha rappresentato la bellezza del made in Italy", "rimarrà sempre uno dei più grandi e illustri stilisti italiani apprezzato da tutto il mondo", "un maestro".

m.v.