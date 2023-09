Gimbo ospite di Verissimo: parlerà del papà? Gimbo Tamberi, campione di salto in alto, sarà ospite di Verissimo il 9 settembre. Il trionfo a Budapest è stato dedicato al padre, in segno di riconciliazione dopo alcune difficoltà familiari. Un atleta amato dal pubblico per i suoi successi sportivi e per la sua simpatia.