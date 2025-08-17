Gimbo s’allena, salta e culla la sua Camilla col pensiero

Ancona, 17 agosto 2025 – Il regalo più bello è arrivato a un passo da Ferragosto, quando Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi sono diventati genitori di Camilla. E mentre la coppia esplodeva d’amore, i fan non hanno tardato a riversare affetto e congratulazioni sui social. Momenti speciali, d’oro, di un saltatore che ha avuto paura che qualcosa andasse storto prima del parto e che ora, con la mente e il cuore liberi, può concentrarsi sui prossimi impegni nel salto in alto, dopo il flop dei 2.12 metri agli Assoluti di Caorle (Venezia) e il 2.20 del meeting tedesco di Heilbronn.

Nell’ultimo post, ieri, a corredo di un selfie della coppia, scattato durante i 30 anni di lei, c’era una didascalia dolcissima: "Questa è l’ultima foto di noi due, che ora magicamente siamo diventati tre. Non sono mai stato così orgoglioso di una persona nella mia intera vita come lo sono di te in questo momento". Notando "la tua grinta, la tua forza, la tua immensa caparbietà nel provare fino in fondo ad affrontare la tua sfida più grande". Insomma, la giornata "più bella della mia vita", per Gimbo, ha scalzato qualsiasi altra che lo ha visto sul podio.

E molti, su Instagram, hanno voluto condividere la propria gioia e ammirazione per la coppia, sottolineando la bellezza del momento familiare. Lo hanno fatto sia nell’ultimo post, sia nella foto-annuncio della nascita di Camilla, sia nell’immagine di Tamberi che si allena e, seduto, imita il gesto della culla. Tra i messaggi più significativi, spiccano quelli di amici e colleghi celebri come l’ex c.t. della Nazionale, Roberto Mancini ("Benvenuta Camilla! Un abbraccio a tutta la famiglia"), o il musicista Saturnino, che ha commentato: "Che gioia immensa, godetevi ogni momento". Ma anche la ‘Divina’ Francesca Pellegrini ("Bravi ragazzi e congratulazioni), la schermitrice Rossella Fiammingo ("Auguri") e il campione olimpico a Tokyo 2020 nel karate, Luigi Busà ("Benvenuta piccola").

Ma c’è anche chi ci ha scherzato su come un papà: "Non c’è cosa più bella che ti potesse accadere, te lo dice un babbo di due femmine. Comunque sei spacciato". Un pensiero che aggiunge a decine di altri di follower comuni: "Che emozione vedere tanta felicità", "Congratulazioni! Siete una famiglia meravigliosa", e ancora "Che splendore questa piccola, che cresca forte e felice". Il tutto nel mentre che la foto e le parole offrissero ai seguaci un ritratto autentico di Camilla.

Ora per Gimbo c’è la possibilità di concentrarsi sui propri impegni. Per la cronaca Gimbo ha saltato al ‘Memorial Kamila Skolimowska’ a Chorzow in Polonia terminando all’undicesimo posto con 2,14 metri. "Tokio? Vediamo".

Lorenzo Pastuglia