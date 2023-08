Gimbo sei il più forte "Anche da ragazzino era tosto, ha il potere di coinvolgere tutti"

"Sei tu Gimbo il più forte del mondo. Grazie". E poi tre cuori: rosso, giallo e azzurro. Il post social di Fabiola Dolcini, istruttrice osimana di atletica leggera che ha visto nascere e crescere Gianmarco Tamberi nella pista della Vescovara. Cuore giallorosso. Perché Tamberi è anche un po’ osimano. Per via dello sport. Per il basket e l’atletica praticate vestendo rispettivamente le maglie della Robur Osimo e dell’Atletica Osimo. "L’ho detto in precedenza anche alla mamma. Gli atteggiamenti e le espressioni del viso sono rimaste sempre le stesse. Tali e quali adesso a come ce l’aveva a 10 anni quando è arrivato da noi" racconta Fabiola Dolcini, classe 1964, ex atleta negli ostacoli e prove multiple e vice presidente dell’Atletica Osimo. Aggiungendo. "Sono molto contenta di aver visto la mamma vicino a lui. Spesso i campioni vengono accostati sempre ai padri e non alle madri, ma dietro a Gimbo c’è una mamma forte, ex atleta, sempre vicina al figlio. Anche se nel caso di Tamberi per dove è arrivato, in cima al mondo, è merito e tanto del padre. Non è facile gestire Gianmarco, un ragazzo davvero tosto, con una grande personalità. Era così anche da ragazzino. Ha fame di energia". Un campione comunque disponibile e sensibile. "Non ho abbastanza parole per descriverlo. Ha saputo coinvolgere tanti ragazzi e ha reso famosa l’atletica per quello che è riuscito a fare. Una luce per questo sport visto che ha dato lustro a uno sport considerato sempre povero. Adesso se si fa un giro sui social si vede che c’è solo lui, con tanta gente attaccata alla televisione per gustarsi le sue imprese. Gianmarco ha la capacità di coinvolgere la gente e di renderla felice. Ha quell’entusiasmo che abbiamo perso tutti che a volte va anche oltre all’importanza delle vittorie che conquista". Tante, a livello mondiale e ancor prima nazionale. Nell’Atletica Osimo si ricordano ancora quella da Under 18 alla Finale A3 dei Campionati di Società di Bastia Umbra dove conquistò il pass per i mondiali Allievi di Bressanone. "Anche se la vittoria più grande è stato tornare forte dopo un infortunio grave. Nessuno ci credeva a parte lui e chi gli stava vicino. Ha una forza incredibile, un animale da gara. Vederlo martedì suonare la batteria pochi minuti prima dell’inizio di una finale mondiale non è una cosa normale. Ha altre capacità oltre quelle atletiche. E poi ha una sensibilità fuori dal comune. E’ il primo a salutare. Lui c’è per tutti, dà il cinque anche a chi non conosce. Anche Jacobs gli assomiglia in questo. Abbiamo una decina di ragazzi diversamente abili che sono i suoi primi tifosi. Un giorno mentre si allenavano con la stessa maglia che lui ha indossato disse loro quando avrebbero gareggiato. E quel giorno venne a vederli".