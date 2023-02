Ginevra Di Marco e il suo primo album ripubblicato in vinile

All’Onstage di Castelfidardo domani sera (ore 22.30) è di scena una delle principali protagoniste del rock indipendente italiano degli anni Novanta e Duemila. Parliamo di Ginevra Di Marco, che insieme a Francesco Magnelli (tastiere) e Andrea Salvatori (chitarre) terrà uno speciale concerto dedicato al suo primo disco, ‘Trama Tenue’ (1999). L’album è stato ripubblicato in vinile, formato in cui non era mai uscito. Di qui l’occasione per ripresentarlo, affiancando alle canzoni anche le parole. La cantante, infatti, racconterà anche la genesi e il significato dei brani di ‘Trama Tenue’, e quindi inevitabilmente anche le vicende di un periodo fondamentale per il rock italiano, lo stesso celebrato dal festival ‘La Mia Generazione’ di Ancona. Basti ricordare le collaborazioni che può vantare Ginevra Di Marco: CSI Consorzio Suonatori Indipendenti e P.G.R., Üstmamò e Yo Yo Mundi, Cristina Donà e Modena City Ramblers, Gianni Maroccolo e Daniele Sepe, ma anche nomi più noti al grande pubblico come Franco Battiato e Paola Turci. L’evento, in esclusiva regionale, sarà presentato da Moreno Giannattasio della Libreria Aleph. Al termine serata rock dedicata agli anni ‘90 in compagnia di Dj Torres. Info e prenotazioni 3298013881.