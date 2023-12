"Ginevra ne vale la pena", al teatro Panettone. Cesare Catà per la rassegna Made in Marche

Al Teatro Panettone di Ancona la rassegna ‘Made in Marche’ stasera (ore 21) propone lo spettacolo ‘Ginevra ne vale la pena’, con Cesare Catà (musiche di Federico D’Annunzio). Il testo racconta e ripercorre il mito arturiano di Lancillotto e Ginevra per osservare il concetto di corteggiamento tra l’antico amor cortese e la disincantata modalità dei rapporti amorosi nella società odierna. Alternando teatro di narrazione e stand-up comedy la lezione-spettacolo tocca antichi e affascinanti archetipi come il simbolo del Graal, la città ideale di Camelot, il Cavaliere con la sua missione d’onore, la donna vista come dama ‘divina’ angelicata. Al centro del racconto è il concetto di corteggiamento e il suo destino: dalle antiche storie cavalleresche fino al mondo odierno funestato da molestie e digitalizzazioni dei rapporti.