Ginevra Sofia eletta sindaco dei ragazzi

Si sono svolte le elezioni del Consiglio Municipale Ragazzi per eleggere il/la rappresentante del sindaco. Alla presenza del sindaco Massimo Olivetti, l’assessore allo Sviluppo economico, amministrazione digitale, politiche europee, politiche giovanili Alan Canestrari e l’assessore al turismo e gemellaggi Simona Romagnoli, è stata eletta con 7 voti su 23 votanti Piantini Ginevra Sofia. "Ricordiamo che la finalità del Consiglio Municipale ragazzi è quella di far partecipare i giovani alla vita politica della città, di renderli protagonisti delle scelte dando voce alle loro esigenze. Gli incontri, iniziati nel mese di novembre, si svolgono una volta alla settimana presso il Centro Informagiovani di Senigallia" spiegano gli Amministratori. Un’iniziativa importante per coinvolgere i giovani nella vita della città è anche quella che viene fatta in accordo con le scuole secondarie dove, in rappresentanza di ogni classe, è stato eletto un alunno che è occupato settimanalmente in incontri con il primo cittadino.