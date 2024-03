Ginnastica ritmica Fabriano trionfa ad Ancona

La ginnastica ritmica Fabriano dopo aver vinto le prime due tappe (Chieti e Forlì) trionfa anche nella terza tappa della regular season nel campionato italiano svoltosi nel fine settimana ad Ancona organizzata dalla società cartaia. Al Pala Prometeo Estra di Ancona Talisa Torretti al cerchio (31,350), Anna Piergentili alla palla (30,100), Milena Baldassarri alle clavette (33,900) e Sofia Raffaeli al nastro (32,550) che hanno concluso la prova col totale di 127.900 e ottenuto la vetta della classifica generale battono le agguerrite avversarie per appena due decimi di punto, l’Udinese, seconda a quota 127.700. Il campionato italiano di ginnastica ritmica è diventato unico al mondo per annoverare tra le squadre le più forti straniere mondiali e ormai le formazioni si equivalgono. Le ragazze di Mancinelli, con una formazione tutta italiana di fronte alla loro sindaca, Daniela Ghergo, e alla loro vicepresidente Maila Morosin, hanno respinto l’assalto di Gaia Mancini (ex di turno), Tara Dragas, Isabelle Tavano e della straniera Anastasia Simakova. Le sette volte (consecutive) campionesse d’Italia marchigiane hanno avuto la meglio sulle avversarie, trascinate dal loro capitano Milena Baldassarri con una sontuosa esibizione (33.900) alle clavette. Sofia Raffaeli ancora non al meglio della condizione non è andata oltre il 32.550 al nastro. Una gara emozionante combattutissima che sette decimi e mezzo ha messo in fila le tre squadre che sono salite del podio. Le toscane di Francesca Cupisti e Donatella Lazzeri, ovviamente, hanno beneficiato del 35.450 al cerchio della 5 volte campionessa del mondo Darja Varfolomeev che ha fatto il punteggio più alto di giornata già forma olimpiade di fronte ai quasi duemila spettatori presenti al palasport dorico. Con una fuoriclasse del genere in squadra, Chiara Badii, Sofia Sicignano e Chiara Puosi sono state stimolate a superare se stesse, e ci sono riuscite.

Angelo Campioni