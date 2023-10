Ginnastica ritmica, le "farfalle" di Fabriano si raccontano al Rotary

Inizio in grande stile per l’anno rotariano del presidente Alessandro Stelluti, che all’hotel ristorante Marchese del Grillo è riuscito a riunire le "farfalle" della ritmica Fabriano: presenti le ragazze della squadra con la direttrice tecnica, Maila Morosin. Interventi di Milena Baldassari, sei medaglie ai mondiali, e Sofia Raffaelli, campionessa del mondo, le quali hanno posto in luce valori e competenze che contraddistinguono la divisa rossa.