Ginnastica ritmica, si parte. Raffaeli e Baldassarri a voi

Domani a Chieti prende il via la stagione agonistica della ginnastica ritmica femminile. Sarà l’anno delle olimpiadi e tutte le atlete debutteranno nella prima giornata valevole per l’aggiudicazione del Campionato di Serie A1 di ginnastica ritmica "Trofeo San Carlo Veggy Good". Un torneo che anche quest’anno vedrà la partecipazione delle ginnaste della Nazionale Italiana Individuale e di molte delle grandi protagoniste del panorama internazionale.

La competizione sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Federazione Ginnastica d’Italia. La serie A1 sarà di scena a partire dalle 18.30 e la squadra da battere è la Ginnastica Fabriano che nell’ultimo decennio ha dominato la scena nazionale sia nell’individuale che a squadre. Dopo la tappa di Chieti – organizzata dall’Armonia d’Abruzzo – il campionato proseguirà con la seconda prova il 2-3 marzo a Forlì affidata alla Gymnica ’96 Forlì, mentre il terzo appuntamento di Regular Season si svolgerà il 16-17 marzo ad Ancona organizzata della Ginnastica Fabriano. La finalissima si svolgerà a Torino il 6-7 aprile.

Grande attesa per Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri che difenderanno i colori della Ginnastica Fabriano. Le due azzurre, seguite a bordo pedana da Claudia Mancinelli, presenteranno per la prima volta le nuove composizioni preparate per gli appuntamenti della stagione che culminerà con l’Olimpiade di Parigi.

Le campionesse da battere, per giocarsi il tricolore in Serie A1, sono quelle della Ginnastica Fabriano, che nella passata stagione hanno vinto il settimo scudetto consecutivo.

La squadra marchigiana composta dalla campionessa del mondo, l’agente delle Fiamme Oro Sofia Raffaeli, e dall’aviere dell’Aeronautica militare Milena Baldassarri, dovrà guardarsi le spalle dalla Raffaello Motto, club che da due anni si laurea vicecampione italiano, e dall’Udinese sul terzo gradino del podio. Viareggio ha confermato il prestito straniero Darja Varfolomeev replicando un gran colpo di mercato.

La tedesca, nel Mondiale di Valencia, ha conquistato il titolo iridato vedendosela fino all’ultimo con Raffaeli. Dalle pedane internazionali a quelle italiane, adesso il duello sportivo si accende nell’anno agonistico che porterà ai Giochi Olimpici di Parigi. La formazione della Ginnastica Fabriano (comprensive del tesseramento internazionale) allenata da Claudia Mancinelli, Valeria Carnali sarà composta da Milena Baldassarri (capitano), Sofia Raffaeli, Talisa Torretti, Anna Piergentili, Veronica Zappaterreni, Beatrice Rossi. Prestito internazionale: Nayenne Pollini Ashenaffi (Svizzera).

Angelo Campioni