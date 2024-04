Ginnastica, Sofia Raffaeli medaglia di bronzo a Baku

A Baku per la terza prova di coppa del mondo Sofia Raffaeli dopo le prime due giornate di qualifica conquista la medaglia di bronzo e centra tre finalei di specialità al cerchio, palla e clavette. Un’altra prova incredibile per la Formica atomica che dopo l’oro e il bronzo di Sofia ottiene un altro prestigioso risultato in Azerbaigian. Venerdì buon inizio di competizione per Sofia Raffaeli con un ottimo esercizio al cerchio, molto pulito e leggibile in tutti i passaggi e le difficoltà. Il totale è di 34.200 (notevole l’8.450 dell’Artistico). Alla palla esercizio poetico di Sofia, incanta con la pulizia delle difficoltà e l’elevato valore dei rischi. Entra in pedana sicura, non lascia niente al caso; punteggio finale 34.100. Ottimo l’esercizio alle clavette dove centra la terza finale con un buon 32.950. Oggi il talento carraio sarà pesante in tre finali.

Angelo Campioni