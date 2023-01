Ginnastica, un bozzetto artistico alla campionessa Raffaeli dalla polizia

Consegnato alla campionessa Sofia Raffaeli, appartenente al prestigiosissimo gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, l’omaggio di un bozzetto artistico eseguito dallo scultore jesino Massimo Ippoliti. La consegna è avvenuta nella sala conferenze di Palazzo del Podestà, gremita per la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria alle ginnaste Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri nonché alle allenatrici Kristina Ghiurova e Julieta Cantaluppi per meriti sportivi. "Il bozzetto – spiegano dalla polizia – concilia artisticamente un momento di una performance agonistica della campionessa con un’espressione di questo territorio (realizzato su cartoncino "Fabriano") e quelli rappresentativi dell’araldica della Polizia di Stato grazie ad un gioco di movimenti, colo-ri, luci ed ombre che ha impreziosito la già ricca cerimonia di conferimento". L’omaggio è stato consegnato dal commissario Gerarda La Sala alla presenza del sindaco Daniela Ghergo e di tutti i partecipanti. In sala, durante la cerimonia, erano presenti diversi operatori della polizia del commissariato di Fabriano in segno di speciale vicinanza a tutti i neocittadini onorari.