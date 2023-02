Ginnetti: "Centro prelievi, riapertura ancora lontana"

La riapertura del centro prelievi di Osimo Stazione è, di fatto, ancora lontana. I locali alla stazione di proprietà di Ferrovie dello Stato che un tempo ospitavano il centro prelievi non sono più disponibili pertanto il sindaco ha proposto come soluzione il centro sociale che il Gruppo Gabrielli costruirà nella frazione nei prossimi mesi insieme al nuovo supermercato Oasi. "La popolazione anziana di Osimo Stazione ha bisogno subito della riapertura del centro prelievi - dichiara Achille Ginnetti, medico e consigliere di Progetto Osimo futura -. Nel post Covid è diventato più complesso fare le analisi del sangue. Quasi tutti i laboratori richiedono la prenotazione e spesso i tempi sono molto lunghi. Inoltre, gli anziani che non utilizzano internet devo recarsi a ritirare le risposte". Ginnetti propone di aprire il centro prelievi in altri spazi della frazione che potrebbero essere disponibili a breve: "Ci sono ad esempio i locali liberi di proprietà della farmacia della Stazione che sarebbero ideali come punto prelievi per due-tre volte alla settimana per un paio di ore al giorno". Un gruppo di residenti della frazione ha manifestato scontento: "Sarà uno spazio di 70 metri quadrati di mattina centro prelievi e di pomeriggio-sera centro di aggregazione per i nostri ragazzi. E’ assurdo".