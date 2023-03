Ginnetti denuncia: "Poveri ciclisti, strade groviera"

La Tirreno - Adriatico arriva

a Osimo domani e la città è in fermento per i preparativi. Scuole e quasi tutti gli impianti sportivi chiusi, la macchina organizzativa è in moto. Non mancano le polemiche però. "In questa quella meravigliosa strada groviera che è via Costa del Borgo passeranno domani i campioni di ciclismo. L’altro ieri sono state gettate quattro palate di asfalto a secco i cui granuli si sono già sparsi sulla strada mettendo a rischio di scivolata gli atleti. Una grande vetrina mondiale per la nostra città", dice sarcasticamente l’ex sindaco e consigliere delle Liste civiche Stefano Simoncini. Achille Ginnetti, consigliere di Progetto Osimo futura, aggiunge: "E’ un grande evento sportivo con visibilità di Osimo in tutto il mondo, come proclama enfaticamente il nostro sindaco. Tutti noi cittadini siamo disponibili a qualche sacrificio in cambio di questa vetrina planetaria per il primo cittadino ma non si riesce a comprendere perché per i più sacrificati, i cittadini del centro storico, questa volta non sia stata prevista nessuna misura alternativa per la sosta come era stato fatto in precedenza, nel 2017 per gli under 23 e nel 2018 per il Giro d’Italia. Quest’anno la parola d’ordine è arrangiatevi". "Ci stiamo preparando al meglio con la macchina organizzativa con oltre 200 volontari dell’associazionismo osimano, non solo quello di protezione civile. Ci scusiamo per gli inevitabili disagi – dicono dal Comune -. Da oggi alle 16 dalla rotatoria del Borgo non si potrà salire in centro, ad eccezione dei residenti".