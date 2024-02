Ginnetti in campo e la Andreoni lo segue

E’ partito con fratture importanti sia a destra che a sinistra il pre campagna elettorale per le amministrative di giugno a Osimo. E’ data ormai quasi per certa, anche se non ufficiale, la candidatura di Achille Ginnetti, di Progetto Osimo futura, che non dovrebbe accettare l’apertura di Michela Glorio, candidata del centrosinistra che gode invece l’appoggio anche del Movimento cinque stelle. Con lei, i grandi nomi del Pd, tra cui l’attuale sindaco, Simone Pugnaloni. Una corsa in solitaria, quella di Ginnetti con alcuni grandi nomi dell’ala tra cui, pare, l’attuale vicesindaco democrat, Paola Andreoni.

Il recente rifiuto da parte della maggioranza di revocare la cittadinanza onoraria a Mussolini, data in epoca fascista e chiesta oggi da Andreoni, non è passato inosservato ai più quale segno di disaccordo interno al partito. "Alla competizione elettorale sarà presente anche il nostro movimento politico. Andiamo avanti per la nostra strada anche per far cessare questo modo mistificatorio di far politica e mandare a casa chi la pratica – dice Ginnetti, riferendosi anche a chi avrebbe mosso il rumor di una sua caldeggiata candidatura per le Liste civiche chiesta da Dino Latini – Non è più possibile mettere il destino di Osimo nelle mani di chi l’ha portata essere divisa. Non deve essere più un discorso a due tra Pd con qualche alleato e Liste civiche più (o meno) il centrodestra".

Le Civiche sono fresche della fuoriuscita di Sandro Antonelli, che ha rinunciato alla candidatura a sindaco proprio con le Liste civiche. Correrà da solo con una lista a parte e la sua apertura è stata accolta bene da Lega e Forza Italia.

Stasera riunione decisiva di Fratelli d’Italia che avrebbe già manifestato di voler mantenere unito il centrodestra e sembra proprio con il candidato Antonelli. Sarà deciso a ore, appunto, ma le prospettive di dialogo ci sono. "Prima dell’uscita di alcuni di noi, le Liste civiche hanno insediato il coordinamento in vista delle elezioni comunali, composto dai tre candidati alle primarie, nel rispetto degli accordi precedentemente presi. Attualmente, rimangono in carica Monica Bordoni e Gilberta Giacchetti, con la collaborazione di tutti coloro che partecipano alle riunioni del lunedì sera", dice Latini. Le Civiche attraverso il capogruppo Stefano Simoncini hanno più volte detto di non voler ammettere simboli di partiti in una eventuale alleanza.

Silvia Santini