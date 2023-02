Ginnetti: "Stalli rosa, persi i finanziamenti"

"Il Comune ha perso l’opportunità di ottenere finanziamenti dal Ministero per le Infrastrutture e la mobilità sostenibile per realizzare stalli rosa adibiti alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in gravidanza o di genitori con figli fino a due anni". Lo afferma il capogruppo di Progetto Osimo Futura Achille Ginnetti che ha accusato il primo cittadino di aver mancato la richiesta di finanziamenti al Mims per realizzare quei parcheggi. "L’ho interrogato sulla mancata richiesta del contributo ministeriale pari a 500 euro per ciascuno stallo rosa e in relazione alla fascia demografica del Comune. Il Comune di Osimo ad esempio avrebbe potuto ottenere un contributo fino a 18mila euro corrispondente a 36 stalli – ha aggiunto -. Capisco la complessità burocratica per il rilascio dei permessi ma in questo caso per avere un posto auto agevolato non serve il permesso ma la condizione, donna in stato interessante o famiglia con figli fino a due anni. Per quanto riguarda il problema dei parcheggi in centro storico, si sarebbero potuti realizzare solo alcuni stalli rosa, gli altri nei luoghi più frequentati dai genitori, come vicino al pediatra, farmacia, e nelle frazioni. Il Comune avrebbe potuto confrontarsi con gli altri, quasi mille, che hanno usufruito dei contributi. Tra questi c’è anche Ancona che ha realizzato 100 stalli rosa o per portatori di handicap ricevendo 50mila euro".