"Gino and Friends" si presenta. Ecco il cartone made in Marche

E’ uscito da appena due giorni, ma sta già riscuotendo grande successo. Parliamo del film "Gino and Friends – Eroi per la città" del regista marchigiano Marco Storani, tra i nomi storici dell’animazione italiana. Il lungometraggio è stato presentato ieri al Multiplex Giometti di Jesi, con un evento organizzato dalla Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission. I circa 150 biglietti gratuiti messi a disposizione del pubblico sono andati subito esauriti, segno dell’interesse suscitato da questo cartoon molto ‘made in Marche’.

Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, il presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini, Marco Storani, già animatore e art director di successi come "Winx Club", "La Freccia Azzurra" e "Prezzy e Monster Allergy", e lo sceneggiatore Valentino Grassetti, autore di celebri serie come "Tommy & Oscar" e "Monster Allergy".

‘Gino and Friends – Eroi per la città’ unisce avventura, comicità e un importante messaggio sociale. E’ la storia di Gino, un piccolo coccodrillo cresciuto lungo le sponde del Tevere, alla ricerca della propria identità. Emarginato dagli altri animali del fiume, trova un amico fidato in Thomas, un eccentrico gabbiano. Insieme alla gatta Claire i due affronteranno una pericolosa avventura: sventare il piano di Willow, il perfido capo dei ratti, deciso a sterminare l’umanità per conquistare la città.