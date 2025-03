Gino Spadoni confermato alla guida

La Cna Zona Nord di Ancona ha confermato Gino Spadoni come presidente. È stato eletto per il secondo mandato nell’assemblea di sabato mattina all’Officina delle Idee di Castelferretti, nel corso dell’iniziativa dal titolo ‘Impresa Comune’, promossa nell’ambito del percorso congressuale 2025 della Cna. Spadoni guiderà un direttivo rinnovato e rappresentativo del tessuto imprenditoriale del territorio, composto da Andrea Di Donfrancesco (vicepresidente), Fabio Fava, Adamo Melè, Cardenio Rossini, Salvatore Compagnone, Gianluca Romiti, Enrica Schettino e Paolo Marchini. L’occasione è servita per discutere il ruolo dell’inclusione e del lavoro come strumenti di sviluppo sociale ed economico. Hanno partecipato numerosi imprenditori, imprenditrici e rappresentanti delle comunità di cittadini stranieri residenti nella zona nord della provincia di Ancona. "Assumere questo incarico è per me un grande onore, ma soprattutto una responsabilità condivisa – ha sottolineato Spadoni –. Il nostro territorio ha bisogno di una visione chiara e concreta, che sappia tenere insieme le esigenze delle imprese, quelle delle persone e delle comunità locali".