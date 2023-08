Gioca 5 euro e ne vince 25mila a Castelfidardo: incredibile vincita al Nuovo 20x!

Vinti 25mila euro con una giocata da pochi euro al "Nuovo 20x". Il locale baciato dalla dea bendata è ancora la tabaccheria del parco di via Donizetti a Castelfidardo. "Il fortunato è rimasto incredulo. Ha vinto con un biglietto da 5 euro. E’ una persona del posto che ogni tanto gioca qui", hanno raccontato i proprietari, Roberto Strappato e Barbara Donati. Il funzionamento è semplice: se nei "Tuoi numeri" il giocatore trova, una o più volte, uno o più numeri vincenti vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se invece trova il numero bonus guadagna 10 volte il premio corrispondente. Se trova i simboli 2x, 5x (e via) vince 2, 5 (...) volte il relativo premio. I 25mila euro erano nascosti sotto il 15. Non è una novità: la dea bendata aveva già baciato la città della fisarmonica nella stessa tabaccheria che oggi torna a esultare.

Era il 2019 quando qui vinsero 200mila euro con una giocata da 3 euro ai "Numeri fortunati". Il giocatore ha trovato i due numeri fortunati, il 34 e il 67. Si devono scoprire i "Numeri vincenti" celati dall’immagine di 16 biglie colorate che recano l’immagine di una stella e successivamente grattare nelle cinque giocate solo i numeri corrispondenti, cioè uguali, a quelli rinvenuti nei "Numeri vincenti". Per ogni giocata, se vengono scoperti tutti i numeri, si vince il premio indicato. Anche allora la notizia sorprese la città, ma l’identità delò fortunato rimase nascosta