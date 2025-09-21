"Giocare senza il pubblico non è mai bello. Affrontiamo gli avversari sempre per vincere"

Agenore Maurizi comincia ad analizzare la sfida odierna partendo dalla totale assenza di pubblico. "Giocare a porte chiuse non è mai bello per nessuno, né per noi né per l’Atletico Ascoli. La gente che viene a vedere la partita dà sempre motivazione e un senso diverso alla gara rispetto a giocare a porte chiuse. Ma è un fattore che vale per entrambe le squadre, e la nostra è pronta per la sfida, sa benissimo che quello sarà il clima".

Maurizi non teme qualcosa in particolare della partita o dell’avversario, e lo spiega così: "Temere è sempre una percezione che non attiene alla realtà delle cose. Vincere e perdere sono dati di fatto. Quello che conta è il risultato, ma noi lavoriamo e cerchiamo di migliorare dal punto di vista tecnico, tattico, fisico e mentale. Per poterci preparare al meglio per affrontare anche questo genere di partite. Anche questa settimana abbiamo lavorato per affrontare l’Atletico, non temiamo niente e nessuno. Ci giocheremo la partita e vedremo quello che succede – rimarca il mister –, abbiamo la nostra organizzazione di gioco, cerchiamo di migliorarla, cerchiamo di essere più cattivi possibile, sportivamente parlando, cerchiamo di vincere i duelli, di applicare quello che abbiamo fatto durante la settimana di allenamento in relazione all’avversario".

La squadra in settimana ha lavorato bene, i tre punti raccolti a Termoli l’hanno aiutata nel compito. Adesso però bisogna proseguire sulla strada giusta: "E’ stato importante vincere – prosegue Maurizi –, le vittorie danno entusiasmo, a me, alla società, alla tifoseria, alla città, e ai calciatori. Questo gruppo sta lavorando bene, è consapevole delle prestazioni, che di solito fanno anche rima con il risultato. Abbiamo fatto due prestazioni importanti, solo una ha portato il risultato, e su questo lavoriamo".

Sulla formazione Maurizi sembra avere pochi dubbi: "Alcuni giocatori stanno recuperando, abbiamo più scelte e ballottaggi e fino all’ultimo potrò decidere. Ma non penso sia così importante fare pretattica o nascondere informazioni. L’undici di partenza in linea di massima sarà quella della partita di Termoli. Gli unici dubbi possono essere quelli relativi a Pecci oppure Zini, che dopo quattro giorni di stop ha ripreso ad allenarsi, e Meola o Attasi. Poi Proromo, Matese, ma penso che la coppia collaudata e composta da Gerbaudo e Gelonese dia ampie garanzie. Poi penso di confermare anche Ceccarelli, che sta facendo bene".

