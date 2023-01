"Giocattoli in Movimento" per il Carlo Urbani

Prima consegna di giocattoli, raccolti con l’iniziativa del M5S "Giocattoli in Movimento", all’ospedale Carlo Urbani di Jesi. "La generosità delle famiglie jesine – fanno sapere i membri del Movimento 5 Stelle locale – ha permesso di fornire un primo gruppo giocattoli al reparto di Pediatria dove la primaria, Antonella Bonucci, ha appena riaperto la sala giochi per i bambini ricoverati, chiusa a seguito della chiusura imposta dall’epidemia di Covid. I giocattoli, di varia tipologia e in ottime condizioni, potranno allietare il soggiorno dei piccoli pazienti. Si tratta solo della prima consegna".