"Giocheremo a viso aperto davanti ai nostri tifosi. Partite come questa sono il bello del campionato"

"All’andata il Teramo ci ha messo in difficoltà, ha vinto meritatamente anche se non era l’Ancona di oggi. Anche adesso è lanciatissimo e sta facendo molto bene, gioca un calcio offensivo". Così Massimo Gadda sull’avversario e sulla sfida odierna nel consueto appuntamento alla vigilia del match. "Sarà una partita a viso aperto – prosegue –, d’altra parte noi non abbiamo motivo di speculare, siamo già in una buona posizione di classifica che ci rende merito per quello che stiamo facendo. Partite come quella contro il Teramo sono il bello di questo campionato e vogliamo giocarcela fino in fondo, contro un avversario forte, davanti ai nostri tifosi. Giocare una partita di questo livello per noi è una conquista, anche se non serve per vincere il campionato. Sento sempre parlare di secondo posto: è chiaro che sarebbe un risultato grandissimo. E’ altrettanto chiaro che sarebbe un vantaggio nei playoff, ma arrivare tra le prime cinque insieme ad avversarie che sono state costruite per lottare per la promozione significa che abbiamo lavorato bene. L’importante è che restiamo lì davanti".

Non è stata una settimana facile, quella dopo la partita di Sora, lo conferma Gadda: "Abbiamo avuto qualche problemino, Alluci con la febbre quasi tutta la settimana, Rovinelli per una botta al ginocchio rimediata domenica scorsa, ma gli altri stanno bene. Alluci l’abbiamo recuperato ma sicuramente non giocherà dall’inizio, ha ancora la tosse, lo porterò in panchina. Per Rovinelli decideremo prima della partita. Al posto di Alluci giocherà uno tra Sare e Gianelli, meritano entrambi, vedremo". Quanto a Battistini, anche per lui Gadda deciderà all’ultimo: "Dovrò pensarci bene, ha giocato una buona gara, a Sora, ha lottato ed è stato premiato, ma può fare meglio. Era un po’ di tempo che non giocava, e di solito è proprio la partita successiva a una come quella di domenica scorsa, in cui ha speso tanto, che risulta quella più difficile".

Gadda si sofferma ancora sul Teramo e sul suo attacco estremamente prolifico, il terzo del girone: "Davanti sono una squadra forte, che ha segnato tanti gol, con diversi giocatori importanti per la categoria. Dovremo fargli arrivare meno palloni possibili, stare attenti a Touré che attacca bene lo spazio, dovremo essere forti nei duelli individuali, tante volte le partite si riducono a questo, ma bisogna giocare da squadra. Arriviamo bene a questa sfida, con morale, sono sicuro che faremo la nostra partita".

