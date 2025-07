"Giochetti da primi anni della politica. Le divisioni non esistono"

"Valeria Mancinelli si presenta e subito la spara grossa, vaticinando una (inesistente) divisione tra me e Daniele Silvetti". L’imprenditore anconetano e candidato indipendente per FdI alle prossime regionali, Giacomo Bugaro, risponde a stretto giro di posta all’affondo dell’ex sindaca di Ancona. "Un’uscita che rivela soltanto un problema di visibilità e il maldestro tentativo di seminare zizzania tra chi, come noi – afferma Bugaro – lavora con serietà per il territorio. Ma è un gioco di piccolo cabotaggio, che non ci riguarda e non ci interessa".

"Chi oggi immagina spaccature nel centrodestra dimostra solo di inventare di sana pianta difficoltà altrui – aggiunge – perché non ha più nulla da proporre, sa solo criticare l’operato degli altri e tenta di dissimulare le proprie difficoltà interne".

"Questi giochetti erano tipici dei primi anni di politica. Ma oggi, cara Valeria, siamo cresciuti – contrattacca Bugaro – Da una signora che ha governato per dieci anni il capoluogo di Regione, mi aspetto invece maturità, confronto sui temi e compostezza, pur nella dialettica che ci deve e ci dovrà sempre essere".

"Noi, è bene che lo sappia la Nostra, siamo concentrati sui fatti: infrastrutture, sanità, economia reale. Ad ogni buon conto, qualora lo desideri, sappia che sarò ben lieto di confrontarmi con lei apertamente, ad esclusivo beneficio di un sano confronto democratico – conclude – L’unico che mi interessa davvero".