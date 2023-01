"Giochi al parco danneggiati dai petardi"

di Silvia Santini

Non era ancora la Vigilia di Natale eppure si davano già appuntamento al parco giochi in centro per sparare i botti e così hanno fatto fino a questo fine settimana. E’ il divertimento preferito dei ragazzini in questo periodo, con diverse segnalazioni in tutte le città della Valmusone.

E a Filottrano in queste ore sono stati segnalati dei danni. I petardi hanno rovinato il tunnel e altre parti dei giochi dell’area verde e ludica comunale. "È dal primo giorno delle vacanze di Natale che sparano ininterrottamente, mattina e sera senza sosta. Hanno spaventato mio figlio, non oso immaginare gli animali domestici come possono reagire", scrive una mamma sfruttando i social dove si è innescata una grande discussione sul tema. "Sarebbe bene mettere delle telecamere sui giardini con monitoraggio h24", dicono alcuni.

Le mamme avrebbero chiamato i vigili e avvertito in Comune. Alla sindaca Lauretta Giulioni è stato segnalato tutto.

Anche a Loreto è stato denunciato lo stesso problema: "Ho appena avuto un diverbio con dei maleducatissimi ragazzetti che ancora si divertono a sparare di tutto e di più in piazza Dehon a Villa Musone. Possibile che i genitori o altri non intervengano? La mia cagnolina è al collasso dalla paura", racconta una residente. A Osimo invece la segnalazione arriva dai residenti per l’area verde del Foro Boario, luogo di ritrovo preferito per le scorribande, già più volte nel mirino dei vandali.