Giochi di posizione nelle segreterie. Due assessorati finiscono nel mirino

Incarichi di segreteria da chiarire, l’opposizione chiede chiarezza su due posizioni emerse ieri durante il dibattito della commissione alla presenza dell’assessore al personale Orlanda Latini. In particolare la minoranza di centrosinistra, a partire da Carlo Pesaresi, ha chiesto all’assessore Latini di chiarire la posizione di una dipendente di Mobilità & Parcheggi (società pubblica partecipata al 100% dal Comune). La funzionaria, incaricata di gestire gli affari del Mole Vanvitelliana – con la gestione con M&P che dovrebbe scadere a gennaio – risulta invece svolgere mansioni di segreteria dell’assessore alla cultura, Anna Maria Bertini. È bene precisare che si tratta di un incarico non oneroso, ma resta da chiarire perché una dipendente di una partecipata svolga un lavoro diverso e figuri addirittura tra i contatti sul sito del Comune come membro della segreteria della Bertini: "Non so perché lei figuri tra i contatti, non ci avevo fatto caso, e comunque sono state seguite procedure corrette. Per il resto non ci sono incarichi esterni", ha risposto la Latini, spiazzata dalle questioni poste da Pesaresi: "Sono state seguite le procedure giuste per questo incarico?", ha dubitato il consigliere di Ancona Diamoci del Noi. "Credo che l’assessore Latini – prosegue – debba chiarire al più presto questa situazione che riteniamo quanto meno complessa". Sulla questione abbiamo sentito il direttore generale della società partecipata, Giorgio Luzi: "Nulla di irregolare e comunque il problema verrà sanato nel momento in cui a gennaio M&P cesserà di gestire la Mole". Non è finita qui però: nel mirino dell’opposizione anche la segreteria dell’assessore Berardinelli dove dall’inizio opera una sua collaboratrice diretta ‘assunta’ con un contratto di volontariato civico. Critiche su questa scelta sono piovute dai consiglieri di opposizione, da Susanna Dini a Giacomo Petrelli, da Diego Urbisaglia a Francesco Rubini: "Avevo bisogno di una figura fiduciaria che sostenesse la mole di lavoro visto che la mia segretaria dipendente comunale si divide a metà con il consiglio comunale. Questa persona non percepisce stipendio", è la posizione di Berardinelli.