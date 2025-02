Giochi e panchine vandalizzate: nuovi arredi

Era stato vandalizzato nella notte di Capodanno, ora in piazza 2 Giugno a Castelferretti è arrivato un nuovo scivolo per i più piccoli. Occasione buona per sostituire anche le vecchie panchine ammalorate, ma non finisce qui. Nello slargo attrezzato della frazione infatti, al fine di prevenire condotte irrispettose, saranno installate le telecamere di videosorveglianza. Ne ha dato notizia, ieri, l’amministrazione.

Partiamo dal gioco: ad inizio anno non era passato inosservato quel grosso buco in fondo allo scivolo, probabilmente figlio dell’esplosione di un petardo. Ma sono stati segnalati pure danni laterali, forse per effetto di calci. Lo scivolo era stato installato nell’estate 2019, nell’ambito di un rinnovo complessivo dei giochi nelle aree verdi del paese.

Nei giorni scorsi, insieme alla riparazione dello scivolo, è stata completata la sostituzione delle panchine rovinate dal tempo e dall’usura, con l’arrivo di otto nuove sedute. Le doghe delle panchine sono in resina effetto legno, materiale resistente alle intemperie che non ha bisogno di particolari manutenzioni. Sono rinforzate internamente con lamiera zincata, capace di resistere ai danneggiamenti.

Nuovi giochi e arredi rappresentano il primo tassello di un progetto di riqualificazione della piazza, luogo simbolo dove ogni anno viene celebrata la festa della Repubblica e punto di ritrovo per bambini, ragazzi e famiglie. Gli uffici del Comune sono al lavoro per la redazione del progetto esecutivo, che prevede il miglioramento del verde, specie delle siepi lungo il perimetro, la manutenzione del prato e la sistemazione della pavimentazione.

E come si diceva, prevista l’installazione di telecamere per rendere la piazza a prova di vandali: l’episodio di Capodanno arriva dopo le segnalazioni di diversi comportamenti incivili. "Il progetto di riqualificazione di piazza 2 Giugno a Castelferretti rappresenta un passo importante per il miglioramento della nostra comunità – spiega il vicesindaco con delega a Lavori pubblici e Patrimonio Valentina Barchiesi –. Grazie alla manutenzione straordinaria della pavimentazione, del verde e all’installazione di telecamere di sorveglianza intendiamo rendere l’area non solo più bella e accogliente, ma anche più sicura. Piazza 2 Giugno è un luogo centrale per i cittadini di Castelferretti e abbiamo il dovere di preservarla, evitando che diventi un teatro di atti vandalici e comportamenti incivili, come quello verificatosi durante le festività di Capodanno. La sicurezza e il rispetto del patrimonio pubblico sono una priorità per l’amministrazione e con questa iniziativa vogliamo inviare un messaggio chiaro a chiunque pensi di danneggiare ciò che è di tutti", il messaggio.