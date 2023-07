Giochi nuovi al parco, ma off limits

Giochi nuovi al parco comunale Regina Margherita ancora imballati ma utilizzati lo stesso da alcuni bimbi accompagnati dai loro genitori. Ieri l’ultimo collaudo e già oggi i nuovi giochi, particolarmente attesi in città, saranno accessibili. Intanto dall’Amministrazione comunale ci si appella a un maggior senso di responsabilità da parte degli utenti. In questi giorni di afa infatti le famiglie scelgono i giardini pubblici per un po’ di refrigerio e la novità non ha mancato di incuriosire i bambini che di attendere proprio non ne hanno voluto sapere. "Si tratta – spiegano dall’amministrazione comunale - di un prodotto dalla Arredo Park s.r.l. e certificato come gioco accessibile, proprio per garantire il divertimento a tutti i bambini, indipendentemente dalle loro abilità".

Ma non sono stati introdotti solo nuovi giochi. "Sono state installate anche due rampe di accesso – spiega il sindaco Daniela Ghergo - rimuovendo i cordoli per consentire a tutti di accedere e partecipare all’esperienza". Inoltre è stato creato un nuovo posto auto dedicato ai disabili, posizionato vicino al vialetto di accesso al verde, dietro il Museo della Carta e della Filigrana. Per una città più a misura di disabile. Il montaggio del nuovo gioco è stato completato da giorni e c’è chi ha pensato lo stesso di usarlo, incurante dei rischi che avrebbe potuto comportare. Per questo gli addetti comunali ieri hanno dovuto inserire anche un foglio con scritto: "Vietato l’ingresso e l’utilizzo del gioco", cartello che oggi dovrebbe essere tolto. Il processo di montaggio è stato completato il 7 luglio, ma è stato necessario aspettare il tempo tecnico per consentire alla struttura e alla base di assestarsi.

"In fase di collaudo – sottolinea Ghergo - è emerso che una piccola parte del gioco non era perfettamente funzionante quindi la ditta, per garantirne la massima sicurezza e funzionalità, ha provveduto ad ordinare il pezzo e procederà nei prossimi giorni alla sostituzione. Questo ha comportato lo slittamento dei tempi". Non sono mancate polemiche sui tempi di installazione del gioco, ma il sindaco spiega: "Sono stati più lunghi del previsto per garantire la sicurezza dei bambini, che nei prossimi giorni avranno un nuovo gioco per divertirsi in totale sicurezza. Così i nostri parchi diventano luoghi di aggregazione e socializzazione e lo diventano per tutti, superando le barriere della disabilità e garantendo parità di opportunità a ogni bambino".

Sara Ferreri