Giochi vicino al cantiere: "Creativi e a costo zero"

Giochi disegnati sull’asfalto come una volta per intrattenere i bambini in prossimità del cavalcavia del viale della Vittoria: lo "spazio urbano tattico" dove oggi (ore 16,30) si svolgerà anche il concerto dei Riciclato Circo Musicale con intrattenimento per i più piccoli, accende la polemica. Lo spazio la cui idea è stata presa in prestito da New York e da Milano è finito nel mirino di alcuni cittadini che criticano il fatto di aver realizzato uno spazio di gioco in prossimità di un cantiere.

A difendere la novità è Giacomo Mosca consigliere comunale di maggioranza e fondatore di JesiClean, una delle associazioni cittadine che ha contribuito a realizzare lo spazio urbano tattico: "Mi sento di esprimere piena soddisfazione – evidenzia Mosca – riguardo l’opera di urbanistica tattica alla quale ho preso personalmente parte come socio di una delle associazioni che hanno aderito, ma anche come consigliere comunale. Sto ricevendo continuamente ottimi feedback da chi il cavalcavia, non lo frequenta una volta a settimana e basandosi su quella singola volta che lo vedo vuoto, dice che il progetto non vale nulla o è vuoto, ma dai bambini che ci giocano, o dai genitori che solo passando, lasciano giocare quei 30 secondi, 5 minuti, un’ora o il tempo che vogliono, i propri figli in questa area che è completamente in sicurezza. Il cavalcavia sta subendo i lavori, ma non l’area interessata al progetto di urbanistica. Il cantiere è ben delineato e recintato in modo che in nessun modo qualcuno possa entrarci in contatto o farcisi male. Può piacere o no, ma è una novità, mai vista prima a Jesi che io ne abbia memoria, mai visto dei bambini giocare, ridere e divertirsi in un luogo dove nessuno avrebbe potuto pensare di riservare un’area giochi temporanea, a costo praticamente zero".

"Uno spazio – prosegue – realizzato da associazioni e persone di ogni età che hanno a cuore la città. Una bellissima novità che la città ha accolto a braccia aperte e questo ci motiva a continuare a costruire nuovi progetti per i nostri concittadini. I dovuti ringraziamenti vanno all’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni e tutto il team di ragazzi e ragazze, ingegneri e architetti, che sono venuti e con i quali in soli 3 giorni siamo riusciti a realizzare l’opera, al freddo e di sera a pochi giorni dal Natale". "Dopo l’idea lanciata da Matteo Dondè, architetto e urbanista, sono stati gli stessi operatori a chiederci di realizzarla in città in prossimità di questo cantiere" precisa l’assessora Melappioni.

Sara Ferreri