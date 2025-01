"Giochiamo con il teatro",. Romina Antonelli si rivolge ai più piccoli

"Giochiamo con il teatro". E’ l’invito che l’attrice Romina Antonelli rivolge ai più piccoli. Domani pomeriggio (ore 18) infatti al Loop Live Club di San Biagio di Osimo si terrà l’incontro di presentazione del laboratorio teatrale per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni condotto dalla Antonelli.

Liberazione della fantasia e dell’energia, fisica e psichica, condivisione dello spazio e del tempo, sperimentazione di sé nell’espressione di sensazioni, emozioni e pensieri: ‘Giochiamo con il teatro’ è questo e molto di più. Lo si potrebbe definire anche come "un contesto avventuroso e giocoso e allo stesso tempo sicuro e protetto". Ogni incontro, a cadenza settimanale e della durata di due ore, si compone di giochi teatrali utilizzati per praticare la relazione e l’ascolto, con piccoli esperimenti di racconto collettivo, drammatizzazione e improvvisazione.

Una occasione di incontro, di gioco ed esperienza di gruppo. Per informazioni e adesioni: 3382517177. Romina Antonelli, diplomata alla Scuola del Teatro Stabile delle Marche diretta da Giampiero Solari, entra a fare parte della compagnia Teatro del Trabattello e poi del San Costanzo Show, laboratorio di teatro comico ideato e diretto da Paola Galassi.

Lavora in radio come autrice e conduttrice, e con il duo Le Perfide partecipa a ‘Zelig Off’ su Italia Uno e ‘Quanto Manca’ su Rai2. Nel 2016 scrive e mette in scena il monologo comico ‘Dissociata. One man woman show’.