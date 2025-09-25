Gioco multiuso in via Ciccolini

"Con grande soddisfazione vi comunico che nell’area pubblica di via Don Pietro Ciccolini è stato installato un nuovo gioco multiuso, delle panchine e altri giochi presto operativi, pensati per offrire ai nostri bambini e ragazzi un luogo ancora più accogliente e stimolante dove incontrarsi, crescere e divertirsi in sicurezza". Così il sindaco David Grillini che spiega: "Questo intervento non è un fatto isolato, ma rientra in una programmazione pluriennale che l’Amministrazione sta portando avanti con costanza e visione: migliorare e arricchire i nostri spazi verdi, quartiere per quartiere, con l’obiettivo di non dimenticare nessuno. Ogni comunità, ogni zona della nostra città merita attenzione, e crediamo che i luoghi pubblici debbano essere il cuore pulsante della socialità, del gioco e dell’inclusione. Il nuovo gioco multiuso non è solo un’attrezzatura ludica, ma un segno concreto della volontà di investire sul futuro delle famiglie, dei giovani e del benessere collettivo. È un invito a vivere i giardini come spazi di condivisione, dove generazioni diverse possono ritrovarsi e sentirsi parte di una comunità attenta ai vari bisogni. Invito tutti a prenderci cura insieme di questo nuovo bene comune, perché resti bello e fruibile a lungo".