Ancona
25 set 2025
SARA FERRERI
Cronaca
  4. Gioco multiuso in via Ciccolini

Gioco multiuso in via Ciccolini

"Con grande soddisfazione vi comunico che nell’area pubblica di via Don Pietro Ciccolini è stato installato un nuovo gioco multiuso, delle panchine e altri giochi presto operativi, pensati per offrire ai nostri bambini e ragazzi un luogo ancora più accogliente e stimolante dove incontrarsi, crescere e divertirsi in sicurezza". Così il sindaco David Grillini che spiega: "Questo intervento non è un fatto isolato, ma rientra in una programmazione pluriennale che l’Amministrazione sta portando avanti con costanza e visione: migliorare e arricchire i nostri spazi verdi, quartiere per quartiere, con l’obiettivo di non dimenticare nessuno. Ogni comunità, ogni zona della nostra città merita attenzione, e crediamo che i luoghi pubblici debbano essere il cuore pulsante della socialità, del gioco e dell’inclusione. Il nuovo gioco multiuso non è solo un’attrezzatura ludica, ma un segno concreto della volontà di investire sul futuro delle famiglie, dei giovani e del benessere collettivo. È un invito a vivere i giardini come spazi di condivisione, dove generazioni diverse possono ritrovarsi e sentirsi parte di una comunità attenta ai vari bisogni. Invito tutti a prenderci cura insieme di questo nuovo bene comune, perché resti bello e fruibile a lungo".

