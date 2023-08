Giocolieri, burattini e concerti all’alba a Sirolo: festa dell'estate per grandi e piccini

Sirolo, la perla del Conero, per Ferragosto mette a disposizione di turisti e ‘residenti’ una ricca serie di eventi. Per il primo bisognerà essere molto mattinieri, visto che si tratta del concerto all’alba (ore 5.45) che il quartetto Pellegrini-Gazzani-Postacchini-Freire terrà in piazza Vittorio Veneto. Decisamente più a portata di mano la ‘Notte bianca dei bambini’, che prenderà il via oggi alle ore18.30 nel parco della Repubblica. Il menù? Bolle giganti, laboratori, spettacoli di magia comica, giocolieri, animazione varia e mascotte. Insomma, divertimento assicurato per i più piccoli. L’ingresso è libero. Sempre pensando ai bambini è stato inserito nel cartellone dell’estate sirolese lo spettacolo di teatro dei burattini firmato Palamortara, un nome una garanzia, in programma domani sera (ore 21.30) al parco della Repubblica. Il livello qualitativo delle creazioni di Palamortara è dimostrato dal fatto che vengono gradite anche dagli adulti. C’è poi la ventottesima edizione della rassegna ‘Le ore dell’organo. Barocco e dintorni’, con il concerto ‘La Viola Virtuosa’, ospitato domani (ore 21.30) nella chiesa di San Nicola di Bari. A esibirsi saranno Thomas Cavuoto alla viola barocca e Filippo Pantieri al clavicembalo.