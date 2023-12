Il gioielliere rapinato chiude bottega a Natale

Falconara (Ancona), 25 dicembre 2023 – Per Natale mi auguro la serenità e la tranquillità nel riposizionarmi. Da anno nuovo dovrò trovare qualcosa da fare, dopo una vita intensa e che invece, adesso, vivrò da pensionato full time". Il carattere e lo spirito non mancano ad Antonio Cettineo, l’imprenditore falconarese rapinato lo scorso 6 settembre e che, da martedì 19 dicembre, ha abbassato definitivamente la saracinesca della sua storica gioielleria di via Flaminia aperta 78 anni fa. A ridosso di quello spiacevole episodio, il 74enne aveva confessato al Carlino di voler vendere le ultime cose rimaste, prima di chiudere. Così è stato nel giro di quattro mesi. "Sono rimasti pochi pezzi all’interno del negozio ed è difficile venderli. Sarebbe stato inutile aspettare le feste. E poi rimanere lì, senza merce, è una tristezza. Non tanto per me, ma per i clienti che non posso più accontentare", la dignità di Antonio raggiunto ieri telefonicamente.

In quella serata maledetta due banditi lo avevano seguito fino a casa, per poi ricondurlo nel suo locale dove erano riusciti a portare via, tra gioielli, pietre preziose e contanti, un bottino che raggiungeva i 73mila euro. "Per fortuna l’assicurazione mi ha subito risarcito una buona parte – racconta oggi –. Se ripenso a quello che mi è accaduto? Certo, specie quando torno a casa mia la notte oppure quando esco. Ma in linea di massima posso dire che è andata bene. L’opposto di quello che accadde, esattamente 37 anni prima, il 6 settembre 1986 ai miei genitori che si ribellarono ai malviventi e finirono in ospedale. I miei amici dicono che quei numeri dovrei giocarmeli al Lotto, vedremo", ci scherza su.

Il rammarico di non tornare, però, in quel negozio che ha rappresentato la gran parte della sua vita è enorme: "Dispiacere c’è. Anche se insegnavo chimica organica all’Itis di Torrette, ‘pascolavo’ qua dentro sin da bambino. Nel 1945 l’attività era stata avviata da mio padre Armando, poi portata avanti da mia madre Anna e quindi da me. Potete immaginare ricordi e legami – la riflessione di Cettineo –. Per adesso rimarrà così, poi nel 2024 sgombereremo la gioielleria e vedremo". Sul fronte delle indagini si attendono sviluppi. Allora erano intervenuti i carabinieri di Falconara col supporto del pool di investigazioni scientifiche di Ancona per analizzare le tracce dei due criminali. Che, in effetti, avevano lasciato un mozzicone di sigaretta e anche una mascherina chirurgica utilizzata per travisare il volto all’interno della gioielleria.

“Li stanno analizzando, vedremo – conclude Cettineo –. So che avrei voluto chiudere, a prescindere dalla rapina, tra un anno e mezzo, quando l’attività avrebbe compiuto 80 anni. È andata così, invece, ma voglio ringraziare clienti e amici che mi hanno accompagnato in questo viaggio unico e indimenticabile".