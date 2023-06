Giordano, non fu tentato omicidio Spari in via Flavia: poliziotto libero

di Marina Verdenelli

Lascia gli arresti domiciliari Alessandro Giordano, il 40enne poliziotto che all’alba del 21 gennaio scorso sparò con la pistola d’ordinanza al 21enne di Torrette, Nicoló Giommi. Il colpo venne esploso in via Flavia, sotto casa dell’agente (in quel periodo lavorava al commissariato di Civitanova), e il ragazzo, noto della tifoseria dell’Ancona, rimase ferito ad una gamba. Giordano da ieri è libero (ai domiciliari era con il braccialetto elettronico). Il gip Carlo Masini ha accolto l’istanza di revoca della misura cautelare (immediatamente esecutiva) presentata dagli avvocati del 40enne, i legali Paolo Campanati e Marco Chiarugi. Per il giudice non ci sono più le condizioni affinché il poliziotto rimanga ai domiciliari avendo, la stessa pubblica accusa, riformulato anche l’imputazione. Non più tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’utilizzo dell’arma per Giordano ma lesioni aggravate dall’arma da fuoco. La procura, con il pm Marco Pucilli, ha tenuto conto delle due perizie chieste e già depositate relative alla balistica, che doveva indicare a che distanza si trovasse la vittima colpita dallo sparo, è quella medico legale che doveva invece individuare la traiettoria del proiettile e se c’era la volontà di uccidere. Entrambi gli accertamenti propendono a favore del poliziotto. Stando alla perizia medico legale Giordano "aveva il braccio flesso quando ha sparato", non avrebbe sparato ad altezza uomo e il colpo è partito "87 centimetri da terra" da una mano che ruotava, con una pressione diversa dal primo colpo che è stato sparato in aria, minore. Per il medico legale Mauro Pesaresi il poliziotto non mirava agli organi vitali. Quella balistica ha individuato, analizzando la polvere da sparo sui pantaloni di Giommi, che il colpo è partito "da una distanza tra i 17 e i 26 centimetri". Il giovane insomma sarebbe stato quasi attaccato a Giordano. Questo "non gli ha dato la possibilità di mirare" scrive il perito Gaetano Rizza, della polizia scientifica, ed evidenzierebbe "la natura concitata degli eventi". All’appello mancano ancora le perizie sui telefonini. Gli avvocati Chiarugi e Campanati parlano di "dato importante la rivalutazione dell’accusa" a favore di Giordano. Il pm ha chiesto per il poliziotto il giudizio immediato. Giommi aveva subito diversi interventi dopo lo sparo ma non è stato mai in pericolo di vita. Quella sera aveva avuto un battibecco con il poliziotto, alla discoteca Nyx della Baraccola, insieme ai suoi amici, anche loro poco più che 20enni. Giordano li aspettava sotto casa per un chiarimento ma la situazione è degenerata fino agli spari.