Giorgi e Catà, lezione-spettacolo dedicata alle Eroidi di Ovidio

Dopo il successo della tournée nazionale di Intorno al Vuoto, Bottega Teatro Marche torna con un nuovo appuntamento capace di unire poesia, mito e teatro. Questa sera (ore 21.30) nella cornice del Parco del Cardeto di Ancona andrà in scena "Giura che senza me mai più godrai", una lezione-spettacolo dedicata alle Eroidi di Ovidio, con Cesare Catà e Paola Giorgi, direttrice artistica di Bottega Teatro. La scena sarà arricchita dalla musica e dal canto dal vivo di Ludovica Gasparri e Anna Greta Giannotti. Con la sua scrittura originale e uno stile capace di rendere accessibili e vive le pagine dei classici, Catà, autore, filosofo e storyteller, trasporta il pubblico nelle atmosfere antiche con un linguaggio popolare e comprensivo. Al suo fianco, Paola Giorgi dà corpo e voce alle eroine ovidiane – Fillide, Briseide, Fedra, Deianira – restituendo la potenza emotiva delle immortali Heroides, lettere che Ovidio immaginò scritte da donne abbandonate dai loro amanti. La collaborazione artistica tra Catà e Giorgi, che dura da anni, ha dato vita a spettacoli emozionanti e suggestivi, capaci di mescolare la profondità dei testi classici con l’immediatezza della performance teatrale contemporanea.