Giorgia Della Valle di Senigallia al Mondiale Ilca6

C’è anche la senigalliese Giorgia Della Valle tra le atlete italiane chiamate a rappresentare l’Italia al Campionato Mondiale Ilca6, che si terrà dal 10 al 20 agosto a L’Aia.

Sarà la località olandese a ospitare la rassegna iridata di tutte le classi olimpiche e questa kermesse rappresenterà un crocevia fondamentale nella corsa alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Saranno 107 le imbarcazioni che staccheranno il biglietto per giocarsi il titolo Olimpico tra un anno, nelle acque di Marsiglia. Giorgia, orgoglio della spiaggia di velluto, è tra le cinque italiane selezionate. Nel 2021, a soli 18 anni è arrivata sul tetto del mondo per la classe Ilca: da anni gareggia per il circolo Torbole sul Garda (Tn), senza mai tralasciare lo studio, diplomandosi al liceo Medi di Senigallia.

Sacrifici, ma anche tantissime soddisfazioni quelle che Giorgia è riuscita a regalarsi durante la sua carriera da velista e ora è ad un passo da coronare il suo sogno, quello di fare parte della squadra olimpica. E Senigallia sarà ancora una volta pronta a fare il tifo per lei, che negli ultimi anni è riuscita a raggiungere grandissimi risultati confermandosi una velista tra i primi al mondo, anche per la sua giovane età.