Giorgio Buontempi, le sue ceneri in mare

Oggi alle 11 nella darsena del porto di Senigallia l’addio a Giorgio Buontempi. A distanza di quasi un mese dalla sua scomparsa, come da sua volontà, le sue ceneri saranno disperse in mare. Quel mare che, insieme ai cavalli, era una delle sue grandi passioni.

Da velista provetto, era diventato un professionista tanto da trasformare una passione, in un lavoro che di tanto in tanto amava fare, facendo conoscere il mare, attraverso la barca a vela. Conosciuto in città anche per essere stato per anni il Babbo Natale che regalava un sogno ai tanti bambini portandoli a spasso in carrozza per le vie del centro di Senigallia. Una colonna portante del porto dove trascorreva parte del suo tempo libero ed è lì che è voluto tornare anche con addosso i segni della malattia che l’ha strappato alla vita a soli 60 anni.

Un periodo che Giorgio ha affrontato con discrezione e dignità, qualità che sempre lo hanno contraddistinto. Domani, il suo ultimo viaggio in mare sarà seguito da una carovana di amici, ognuno con la sua barca, per non lasciarlo solo nella sua ultima veleggiata. Al suo fianco, per l’ultima volta ci sarà l’amata moglie Nina che è rimasta sempre al suo fianco fino all’ultimo respiro.