Giorgio Magi nuovo presidente

È Giorgio Magi, professionista di Castelfidardo, il nuovo presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Ancona. Classe 1989, Magi è specializzato nella consulenza fiscale e societaria. Si è formato presso l’Università Politecnica delle Marche dove ha conseguito la laurea in Economia e Management. Iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ancona dal 2017 e attualmente opera all’interno dello Studio Gmdc di Castelfidardo. Succede, nel segno della continuità, a Filomena Mangiacotti e sarà affiancato dalla vicepresidente Marta Giangrisostomi, Alessandro Tonelli ed Elisa Cesaretti, rispettivamente tesoriere e segretaria. Nel direttivo anche Manuela Bora, Mirco Gemini e Filippo Santinelli in qualità di consiglieri. "Ringrazio i colleghi per la fiducia nella mia persona e, in particolare la past president Mangiacotti che negli ultimi anni con impegno e dedizione nei confronti della professione. Insieme al nuovo direttivo mi impegnerò ad affrontare le molte sfide". Insieme al consiglio direttivo è stato anche eletto il collegio dei probiviri: presidente sarà Luca Gabrielli, coadiuvato da Filomena Mangiacotti e Simone Natalini.