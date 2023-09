Giornalismo d'inchiesta delle Marche: chiusura con Mario Giordano ad Ancona

E’ tutto pronto per il gran finale della 12esima edizione del Festival del Giornalismo d’inchiesta delle Marche, diretta dal giornalista e scrittore Giacomo Galeazzi ed organizzata dal circolo culturale Ju-Ter Club di Osimo in collaborazione con il circolo +76. La carovana si sposta ad Ancona, all’auditorium della Confartigianato di Ancona e Pesaro Urbino, dove stasera alle 21 sarà ospite il giornalista e conduttore televisivo Mario Giordano. L’evento, annullato nella passata edizione per cause di forza maggiore, porterà nelle Marche uno dei giornalisti più apprezzato. L’ingresso è libero.