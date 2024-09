Giornalismo, premio a Giletti

Torna per la sua tredicesima edizione il Festival sul Giornalismo d’inchiesta delle Marche "Gianni Rossetti", in programma, da domani all’11 ottobre, ospitato a Osimo, Ancona, San Marcello e Filottrano. L’evento, organizzato dal Ju-Ter Club Osimo e dal Circolo +76, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di giornalismo investigativo. L’edizione 2024 si apre domani appunto nella sede nazionale della Lega del Filo d’oro di Osimo con un ospite d’eccezione, Massimo Giletti, giornalista e conduttore televisivo, recentemente tornato in Rai, che, con una carriera dedicata alla documentazione dei mali della società, riceverà il "Premio speciale Festival 2024" per il suo contributo al giornalismo investigativo. Le prenotazioni per questa serata sono già andate sold out. Il festival proseguirà venerdì al teatrino Campana di Osimo con un evento dedicato al programma Rai "Chi l’ha visto" che vedrà la partecipazione dei giornalisti Veronica Briganti, Chiara Cazzaniga e Giuseppe Pizzo assieme al perito forense Luca Russo. Moderati da Andrea Brunori, i partecipanti offriranno un’analisi approfondita delle tecniche investigative utilizzate dal programma e il suo ruolo cruciale nel portare alla luce verità nascoste. Il programma prevede inoltre il 14 al teatro Ferrari di San Marcello la presenza di Beppe Severgnini, giornalista del Corriere della Sera, che rifletterà sui difficili anni della pandemia di Covid-19, l’11 al cinema Torquis di Filottrano un’altra serata con Luca Abete, inviato di "Striscia la Notizia" che condividerà le sfide incontrate nel documentare storie di illegalità e ingiustizia, e da ultimo l’11 ottobre all’auditorium della Confartigianato di Ancona Nina Palmieri e Roberta Rei, inviate della trasmissione "Le Iene", che concluderanno il festival con un incontro dedicato al loro lavoro investigativo.

"Questa edizione del Festival ’Gianni Rossetti’ si preannuncia ricca di contenuti di alto profilo – dicono gli organizzatori –, continuando la tradizione di portare al pubblico delle Marche alcuni dei più importanti protagonisti del giornalismo investigativo italiano. Il festival si conferma così come un punto di riferimento per la promozione del giornalismo d’inchiesta, fondamentale per una società più giusta e informata".

Tutti gli eventi del Festival iniziano alle 21 e sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti.