Giornalisti, flash mob "contro ogni bavaglio"

Flash mob davanti alla Prefettura di Ancona promosso dal sindacato giornalisti marchigiani e dell’Ordine dei giornalisti delle Marche, contro ogni bavaglio all’informazione: "No all’emendamento Costa in discussione al Senato". "Il dovere dei giornalisti e il diritto dei cittadini a una corretta informazione, libera da ogni ingiustificato bavaglio, è essenziale per una professione riconosciuta fondamentale per la democrazia": è il concetto espresso poi, durante un incontro in Prefettura con il vice Capo di gabinetto Paolo Gigli. La rappresentanza ha ribadito la propria posizione "contro i ripetuti tentativi in atto, tendenti a rendere sempre più complicato il lavoro di chi fa informazione e picconando contemporaneamente l’art. 21 della Costituzione".