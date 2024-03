Giornata Carlo Urbani, seduta aperta in Consiglio Marche

Seduta aperta del Consiglio regionale delle Marche dedicata alla "Giornata Carlo Urbani" il prossimo 26 marzo a partire dalle ore 10. Un appuntamento che si rinnova per ricordare la figura, l’opera e l’impegno del medico marchigiano che per primo riuscì a identificare e classificare la Sars. Seguirà la seduta ordinaria che, come sempre, vedrà l’avvio dei lavori con l’esame delle interrogazioni. In discussione diverse proposte di legge, a partire da quella (a iniziativa della Giunta) sulla Promozione e valorizzazione delle ricette e dei menù della cucina marchigiana. All’ordine del giorno tornano anche le pdl sulla riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale (testo unificato su due atti sottoscritti dal presidente dell’Assemblea Dino Latini), sul riconoscimento della città di Filottrano come "Città marchigiana della sartoria artigianale" (Latini e Bilò), sugli "Interventi per la valorizzazione della figura e dell’opera di Federico II di Svevia come testimonianza illustre delle Marche" (Ciccioli, Marinelli, Marcozzi, Rossi, Latini, Elezi). Previsto, inoltre, l’esame di una proposta di deliberazione inerente la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (Cesetti, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri) e di diverse le mozioni. Diretta streaming dei lavori a partire dalla pagina web del Consiglio regionale.