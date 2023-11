Giornata contro la violenza sulle donne: stasera spettacolo alla Nuova Fenice

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, stasera alle 21.15 al teatro La Nuova Fenice di Osimo sarà presentato "Veniamo da lontano, cantando. Affabulazione sonora per Donna, vita, libertà", spettacolo scritto e interpretato da Serena Cavalletti, con musiche di Do Bandolim, Bizet, Massenet, Puccini, Pasolini arrangiate e interpretate da Marco Monina con Anahita Dowlatabadi.